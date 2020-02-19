Кросби признан первой звездой дня в НХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой назван нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Канадец набрал 4 (1+3) очка в матче против «Торонто» (5:2).

Форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны стал второй звездой дня.

В игре против «Коламбуса» (5:1) хоккеист набрал 3 (1+2) очка.

Замкнул тройку голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, отразивший все 17 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси».