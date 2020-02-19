Проворов рассказал, как сдержать Овечкина Форвард не может забить на протяжении пяти матчей подряд.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов рассказал, как нужно играть против нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Надо играть к Овечкину близко, не давать ему бросать. Всей пятеркой не давать ему входить в зону. Играть самим больше с шайбой. Когда ты ее контролируешь, то соперник не может забить», - цитирует Проворова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, на счету Овечкина в настоящий момент 698 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает восьмое место в истории. В последних пяти матчах Овечкин не смог набрать ни одного очка.

В последней очной встрече команд «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» со счетом 7:2.

В таблице Восточной конференции «Кэпиталз» занимают четвертое место, набрав 79 очков. «Флайерз» - пятые (73).