Генеральный менеджер «Сент-Луиса» рассказал о восстановлении Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг сообщил, когда нападающий Владимир Тарасенко сможет помочь команде.
«У нас хорошие новости о Тарасенко. Он хорошо тренируется и принимает участие в утренних занятиях. Новых данных о времени его возвращения пока нет, но тенденция позитивная. Пока речь не идет о том, чтобы увидеть его в четверг или воскресенье. Я просто сообщаю, что у него все хорошо, он прогрессирует и станет значительным усилением нашей группы атаки в марте или в начале апреля», - цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.
Напомним, Тарасенко получил травму плеча в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса». 29 октября хоккеист перенес операцию. В 10 проведенных матчах текущего сезона россиянин успел набрать 10 (3+7) очков.
«Сент-Луис» вместе с «Далласом» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В активе обеих команд по 76 после 60 матчей.
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