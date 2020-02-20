Александр Гулявцев: С набранным очком «Амур» все равно остается в борьбе за плей-офф Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от рижского «Динамо» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Хороший матч. Для нашей команды встреча получилась нервозной в психологическом плане. Мы задрали планку, и с ней надо справляться. У «Амура» были моменты, в овертайме был шанс у Кирилла Рассказова. Своих ребят не могу упрекнуть, они понимают ситуацию, не нужно никого настраивать. С набранным очком мы все равно остаемся в борьбе за плей-офф. Впереди еще несколько важных матчей, с «Нефтехимиком» будет словно седьмая игра плей-офф. Отдельное спасибо болельщикам, – цитирует Гулявцева пресс-служба КХЛ.

На данный момент «Амур» отстает от идущего на восьмой позиции «Куньлуня» на одно очко.

Отметим, что оставшиеся три матча чемпионата хабаровчане проведут дома. 23 и 24 февраля они сыграют против «Нефтехимика» – прямого конкурента в борьбе за место в плей-офф, а 26-го состоится встреча с «Барысом».

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