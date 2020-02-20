Александр Елесин: Тренеры в КХЛ и в Северной Америке по-разному видят хоккей

– Такие моменты забыть невозможно. Я чувствовал себя хорошо, все ребята поддерживали. Атмосфера была потрясающая. Что дала АХЛ по сравнению с Россией? Мне кажется, что в АХЛ ты больше готовишься, стараешься себя проявить. Надо привыкнуть к площадке, к стилю игры. Системы работы с теми же защитниками везде разные, тренеры в КХЛ и в Северной Америке по-разному видят хоккей. Канада – совсем другая страна, тут иначе учат. Очень много работы над деталями. Это и в России есть. Просто немного иной акцент. А в Северной Америке эти нюансы изучают очень серьезно, – цитирует Елесина пресс-служба НХЛ.
Напомним, что россиянин дебютировал в игре с «Лос-Анджелесом» (3:5), проведя на льду почти 11 минут и не отметившись результативными действиями. В АХЛ 24-летний Елесин сыграл в составе «Стоктона» 22 матча, в которых набрал 4 (1+3) очка. Защитник дважды в ходе регулярного сезона НХЛ вызывался в основной состав «Флэймз», но ранее за главную команду не играл.
На данный момент «Калгари» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 68 очков в 61 матче.
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