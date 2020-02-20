Андрей Мартемьянов: Верю, что физически «Автомобилист» может работать через «не могу» Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после победы над «Сибирью» (3:1) поделился ожиданиями от плей-офф.

– Плей-офф – это другое соревнование абсолютно: там другой накал, там цена каждой ошибки возрастает кратно. Важно любую игру выиграть, неважно, с кем ты играешь – лидером, аутсайдером, с командой равной тебе. В преддверии плей-офф нормальная, хорошая игра боевая. Если такие матчи будут продолжаться у нас два их осталось – я буду только рад. Важно не только физическое состояние. Думаю, что по движению мы ни в коем случае сегодня не проиграли. Но, думаю, важен будет боевой дух и настрой команды – именно психологическая уверенность и где-то игровая наглость, возможно. А физически парни могут работать через «не могу» – я верю, — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 60 встречах. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

25 февраля екатеринбургский клуб сыграет в гостях с «Авангардом».