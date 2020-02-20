СКА победил «Торпедо» в овертайме Нижегородцы потерпели четвертое поражение в последних пяти встречах.

Хоккеисты СКА одержали домашнюю победу над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу питерцев.

В основное время в составе хозяев шайбами отметились Андрей Кузьменко (12-я минута), Ярно Коскиранта (17). Соперник ответил результативными бросками Джордана Шредера (8) и Михаила Варнакова (25).

Исход встречи решался в овертайме – победу питерцам принес Александр Барабанов (63).

Таким образом, СКА набирает 89 очков и занимает второе место в Западной конференции. Нижегородцы с 61 очком идут на восьмой строчке.

В следующем матче питерский клуб сыграет в Финляндии с «Йокеритом», а «Торпедо» отправится в гости к «Сочи».