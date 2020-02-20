Дубль Анселя Галимова помог «Спартаку» победить дома «Ак Барс» Московская команда трижды уступала сопернику по ходу встречи.

«Спартак» добился домашней победы над «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ – 6:3.

В составе москвичей дублем отметился Ансель Галимов (39-я и 47-я минуты). Также голы на счету Александра Хохлачева (21), Артема Федорова (25), Каспарса Даугавиньша (44) и Мартиньша Карсумса (45). Казанцы ответили шайбами Станислава Галиева (10), Владимира Галузина (22) и Виктора Тихонова (35).

«Спартак» с 74 очками идет на пятой позиции Западной конференции. В следующем матче подопечные Олега Знарка встретятся со столичным «Динамо».

«Ак Барс» лидирует на Востоке (89). Казанцы сыграют дома с «Динамо» из Минска.