«Тампа» проиграла «Вегасу», Кучеров набрал одно очко

«Вегас» одержал домашнюю победу над «Тампой» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3 (1:1, 2:1, 2:1).
У гостей одно очко за результативную передачу набрал Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам из 33.
«Вегас» набрал 72 очка и поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции. «Тампа» - вторая на Востоке (85).
23 февраля »Голден Найтс» на своем льду примут «Флориду», а «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Аризоной».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Тампа» — 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Голы: Мартинес, 19. Штястны, 27. Стоун, 37. Ривз, 41. Пачиоретти, 41 (бол.) — Шаттенкирк, 8. Стэмкос, 36 (бол.), (Кучеров) 58:00 (бол.).
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