Главный тренер «Вашингтона»: Нет никакого секрета в том, что сейчас мы переживаем спад В последних шести матчах «Кэпиталз» потерпели пять поражений.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден признался, что в настоящее время его команда переживает спад.

«Нет никакого секрета в том, что сейчас мы переживаем спад. Сегодня мы не были достаточно хороши, чтобы набрать два очка против... да, собственно, против любой команды лиги. Мы должны играть лучше», - цитирует официальный сайт НХЛ Рирдена.

Напомним, сегодня «Вашингтон» в овертайме проиграл «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1).

У хозяев одну из шайб забросил Александр Овечкин. Теперь на счету россиянина 699 шайб за карьеру в НХЛ. Овечкин прервал серию из пяти матчей подряд без набранных очков. Евгений Кузнецов отметился результативной передачей.

В таблице Восточной конференции «Канадиенс» занимают 13-е место, набрав 62 очка. «Кэпиталз» - четвертые (79).

22 февраля «Вашингтон» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а 23-го числа «Монреаль», также на выезде, встретится с «Оттавой».