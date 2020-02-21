«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей в КХЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 14:58Хоккей

«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей в КХЛ

«Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Спартак» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. В нынешнем сезоне 31 домашнюю игру красно-белых посетили 276325 болельщиков, в среднем 8914 зрителей. Эти показатели - лучшие для клуба за последние пять сезонов!» - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, опубликованном в аккаунте московского клуба в Twitter.

Напомним, что в 60 матчах сезона «Спартак» набрал 74 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В два заключительных матча регулярного чемпионата «Спартак» проведет в гостях – 23 февраля красно-белые сыграют против московского «Динамо», а 25 числа встретятся с «Витязем».

Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. 19.02.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
Камил Гаджиев: В футболе - за «Спартак», в хоккее - за «Динамо» Гостем редакции «Советского спорта» стал глава компании Fight Nights Камил Гаджиев. 14.02.2020 18:00 ММА Галимзянов Данил
Кокорин вышел в старте, «Сочи» выиграл второй матч подряд Сочинский клуб в товарищеской встрече переиграл казахстанскую «Астану». 20.02.2020 19:00 Футбол Зибрак Артем
Знарка не задушишь, не убьешь. Как «Спартак» победил «Ак Барс» В самом интересном матче хоккейного четверга «Спартак», трижды уступая в счете «Ак Барсу», победил 6:3 и максимально приблизился к «Динамо» в первом круге плей-офф. 20.02.2020 23:15 Хоккей Домрачев Владислав
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
От Кокорина и Смолова до Тарасова и Фролова. «Самые-самые» зимние трансферы РПЛ Выделяем самые громкие переходы уходящей футбольной зимы. 21.02.2020 10:00 Футбол Мощенко Захар
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:41 Футбол ЦСКА в товарищеском матче разгромил швейцарский «Рапперсвиль-Йона»
15:32 Футбол Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
15:21 ММА Александр Емельяненко – Исмаилову: Готовься лысый! (видео)
15:17 Формула-1 Боттас возглавил протокол после утренней сессии третьего дня тестов, Квят – четвертый
15:10 Олимпиада Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию к Олимпиаде
14:58 Хоккей «Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей в КХЛ
14:43 Футбол Владислав Безбородов: Кашшаи привнес в сборы судей большую часть стандартов ФИФА и УЕФА
14:27 Футбол Алекс Крал: Не сказал бы, что скорости в России кардинально выше, чем в Чехии
14:11 Хоккей Том Уилсон: Нужно отдать соперникам должное - они играют в хоккей, которому трудно противостоять
14:05 Футбол Шатов летом может стать игроком «Рубина»
13:56 Футбол Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)
13:40 Футбол Источник: Тарасов выбыл на длительный срок из-за перелома ноги
13:28 Футбол «Футбольные легенды!». Президент Ла Лиги на русском языке – о Карпине, Мостовом и Смолове
13:11 Футбол Джанлуиджи Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в «Ювентусе»
13:10 Футбол «Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ
12:49 Футбол Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)
12:23 Санный спорт Российский спортсмен Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану
12:07 ММА Артем Фролов: В поединке Емельяненко - Исмаилов многое будет зависеть от формы Александра
Врачи заявили, что заразиться коронавирусом можно и без контакта с больными
Подкорректируй это: кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление?
Возможно, это временное решение: эксперты о Шагиахметове - министре экономики
Перевозчик-нелегал подал в суд на «Белгородское парковочное пространство»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика