«Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей в КХЛ «Спартак» установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Спартак» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в регулярных чемпионатах КХЛ. В нынешнем сезоне 31 домашнюю игру красно-белых посетили 276325 болельщиков, в среднем 8914 зрителей. Эти показатели - лучшие для клуба за последние пять сезонов!» - говорится в сообщении пресс-службы красно-белых, опубликованном в аккаунте московского клуба в Twitter.

Напомним, что в 60 матчах сезона «Спартак» набрал 74 очка и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В два заключительных матча регулярного чемпионата «Спартак» проведет в гостях – 23 февраля красно-белые сыграют против московского «Динамо», а 25 числа встретятся с «Витязем».