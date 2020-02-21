Тодд Рирден: Прибавляем в одних направлениях, но потом терпим неудачу во всех остальных Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 ОТ).

- Мы прибавляем в одних направлениях, но потом терпим неудачу во всех остальных. Не секрет, что сейчас мы переживаем непростой отрезок. Мы должны играть лучше, потому что сейчас мы недостаточно хороши, чтобы набрать два очка в матче против любого соперника, - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Вашингтон» в регулярном чемпионата выиграл лишь три встречи из десяти последних.