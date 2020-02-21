«Барыс» добился волевой победы над «Салаватом Юлаевым» Казахстанская команда одержала четыре победы в последних пяти встречах.

Хоккеисты «Барыса» одержали домашнюю победу над «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе казахстанского клуба шайбами отметились Никита Михайлис (29-я минута) и Кертис Волк (46). У соперника результативный бросок на счету Артема Сергеева (7).

Таким образом, «Барыс» набирает 82 очка и поднимается на второе место в Восточной конференции, обойдя по дополнительным показателям «Авангард». Уфимцы идут на шестой строчке (66).

В следующем матче команда из Нур-Султана отправится в гости к «Адмиралу», а «Салават» в Магнитогорске сыграет с «Металлургом».