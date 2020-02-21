«Металлург» дома справился с «Нефтехимиком» Магнитогорцы победили в третьем матче кряду.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Металлургом» и «Нефтехимиком» завершился со счетом 3:1 в пользу магнитогорской команды.

В составе хозяев голами отметились Андрей Нестрашил (19-я минута), Томаш Филиппи (33) и Брэндон Козун (56). Гости смогли забить лишь однажды – на 56-й минуте шайбу забросил Павел Куликов.

«Металлург» с 64 очками идет на седьмой строчке в Восточной конференции, «Нефтехимик» занимает десятое место (58).

В следующем матче магнитогорцы сыграет в гостях с «Сибирью», а нижнекамцы проведут два матча подряд с «Амуром» в Хабаровске.