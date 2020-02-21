Вячеслав Буцаев: Индивидуальное исполнительское мастерство принесло «Магнитке» результат Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение своей команды от магнитогорского «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Поздравляю «Металлург» с победой и с попаданием в плей-офф. По игре что можно сказать? Индивидуальное исполнительское мастерство принесло сопернику результат. Мы пытались, забили гол, но, к сожалению, в следующей же смене пропустили третий. Это уменьшило наши возможности, чтобы сравнять счет. У нас нет другого шанса. Играть нужно до конца. Понятно, какая ситуация у нас. Вы спросили, готовы ли биться – тут не нужно быть готовым, а нужно выходить и биться, сражаться, – цитирует Буцаева пресс-служба «Металлурга».

Отметим, что после победы над нижнекамцами «Металлург» гарантировал себе участие в плей-офф Кубка Гагарина – с 64 очками команда идет на седьмой строчке в Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает десятое место (58), отставая от восьмой позиции на два очка.

Следующие два матча подопечные Буцаева проведут с прямым конкурентом – «Амуром». Игры пройдут в Хабаровске. Завершит регулярный сезон «Нефтехимик» во Владивостоке против «Адмирала».