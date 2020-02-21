Дубли Григоренко и Капризова помогли ЦСКА одержать разгромную победу над минским «Динамо» Армейцы одержали третью победу подряд.

Хоккеисты ЦСКА разгромили минское Динамо (7:1) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе москвичей дублями отметились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты) и Кирилл Капризов (41, 50). Также голы записаны на Антона Слепышева (40), Линдена Вея (40) и Андрея Светлакова (51). Соперник ответил результативным броском Вячеслава Грецкого (49).

ЦСКА набирает 92 очка и продолжает лидировать в Западной конференции. «Динамо» с 37 очками располагается на последней строчке.

В следующем матче москвичи сыграют на своей домашней арене против СКА. Минчане отправятся в гости к «Ак Барсу».