«Йокерит» по буллитам победил «Авангард» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Йокеритом» завершился со счетом 2:1 в пользу финского клуба.

В основное время обе команды забили по одной шайбе. Сначала Вячеслав Войнов вывел хозяев вперед на десятой минуте, а на 40-й Давид Скленичка сравнял счет. Исход встречи решался в серии буллитов – победу финнам принес Ахти Оксанен.

«Авангард» набрал 83 очка и вернул себе вторую строчку в Восточной конференции. «Йокерит» идет на третьей позиции на Западе (84).

Следующим соперником «Авангарда» станет «Локомотив» – игра состоится в Омске. Финны сыграют дома со СКА.