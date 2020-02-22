«Айлендерс» на своем льду обыграл «Детройт», на счету Варламова 21 сэйв (видео) - Советский спорт
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22 февраля 2020 08:49Хоккей

«Айлендерс» на своем льду обыграл «Детройт», на счету Варламова 21 сэйв (видео)

Хоккеисты «Айлендерс» одержали победу над «Детройтом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

Хет-трик в составе команды из Нью-Йорка оформил Джордан Эберле (6-я, 38-я и 60-я минуты), еще одна заброшенная шайба на счету Лео Комарова (60). У «Ред Уингз» точным броском отличился Энтони Манта (58).

Отметим, что голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 21 бросок из 22 и был признан третьей звездой матча.

После этой встречи «Айлендерс» с 74 очками расположился на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Детройт» с 34 очками занимает на Востоке 16-е место.

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