Дэвид Куинн: Шестеркин сейчас играет на кураже Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн – об игре голкипера команды Игоря Шестеркина в матче против «Каролины» (5:2).

- Он сейчас играет на кураже. Ребята уверены во всех наших вратарях, но именно он продолжает побеждать. Когда твой голкипер играет вот так, то вся команда становится немного более уверенной в себе, - цитирует Куинна официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Шестеркин отразил 27 бросков в игре против «Каролины» и одержал шестую победу кряду в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на счету 24-летнего вратаря восемь побед в девяти встречах.