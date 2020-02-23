Тодд Рирден: Овечкин - настоящая суперзвезда и лучший снайпер, которого я когда-либо видел Россиянин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден прокомментировал 700-ю шайбу Александра Овечкина в НХЛ.

«Этот гол был лишь вопросом времени, но он был таким важным для нашей команды. Лично присутствовать на таком событии, и вообще пройти вместе с этим игроком совместный путь длиною в шесть лет считаю своей огромной удачей. Алекс - настоящая суперзвезда и, безусловно, лучший снайпер, которого я когда-либо видел», - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.

«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.

23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».