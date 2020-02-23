«Нефтехимик» разгромил «Амур» в Хабаровске Хоккеисты «Нефтехимика» одержали разгромную гостевую победу над «Амуром» (8:0) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ.

Героем матча стал Йонас Энлунд, отметившийся хет-триком (24-я, 33-я и 35-я минуты). Дубль на счету Дамира Шарипзянова (52, 53). Остальные шайбы забросили Тимур Хафизов (8), Зак Митчелл (39) и Андрей Сергеев (53).

Отметим, что данное поражение стало самым крупным за всю историю выступлений хабаровчан в КХЛ.

«Нефтехимик» набрал 60 очков и обошел своего сегодняшнего соперника в таблице, поднявшись на девятую строчку. У «Амура» осталось 59 очков.

Команды сыграют между собой еще одну встречу завтра в 10.00 по московскому времени.