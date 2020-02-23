«Нью-Джерси» поздравил Овечкина с голом в свои ворота - Советский спорт
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23 февраля 2020 13:13ХоккейНечаев Юрий

«Нью-Джерси» поздравил Овечкина с голом в свои ворота

Россиянин забросил юбилейную шайбу в заокеанской карьере.

Вчера российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свой 700-ю шайбу в НХЛ.

Знаменательное событие пришлось на матч регулярного чемпионата «Нью-Джерси» - «Вашингтон» (3:2). «Девилз» не смогли остаться в стороне и присоединились к многочисленным поздравлениям в адрес российского хоккеиста.

«Поздравляем Овечкина с его 700-й шайбой в НХЛ. Уважение», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Напомним, по количеству заброшенных шайб Овечкин занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.

«Вашингтон» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В активе команды 80 очков.

23 февраля «Кэпиталз» на своем льду примут «Питтсбург».

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