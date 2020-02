«Нью-Джерси» поздравил Овечкина с голом в свои ворота

Вчера российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свой 700-ю шайбу в НХЛ.

Знаменательное событие пришлось на матч регулярного чемпионата «Нью-Джерси» - «Вашингтон» (3:2). «Девилз» не смогли остаться в стороне и присоединились к многочисленным поздравлениям в адрес российского хоккеиста.

«Поздравляем Овечкина с его 700-й шайбой в НХЛ. Уважение», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Congratulations to @Capitals Alex Ovechkin on his 700th NHL goal. #respect pic.twitter.com/zIOTmnKc7h