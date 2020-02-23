Майк Салливан – о поражении «Баффало»: Я расстроен и обеспокоен Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение команды в домашнем матче против «Баффало» (2:5)

- Я расстроен и обеспокоен. Мы говорим правильные вещи, но наши действия должны следовать за словами. Мы вышли на игру в первом периоде и стали действовать очень рискованно. В этой лиге нельзя одержать победу, играя вот так, - цитирует специалиста официальный сайт НХЛ.

Добавим, что на счету Малкина в этой встрече две заброшенные шайбы.