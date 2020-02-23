Валерий Зелепукин: Если Овечкин избежит травм, то сумеет побить рекорд Гретцки Обладатель Кубка Стэнли Валерий Зелепукин считает, что капитан «Вашингтона» сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата за всю историю НХЛ.

- Думаю, он сможет подойти к достижению Гретцки вплотную, в том числе благодаря физическому здоровью. Если он избежит травм, что ему не присуще, он сумеет побить рекорд Гретцки. Все возможно с его игрой, здоровьем, снайперскими возможностями, - цитирует Зелепукина ТАСС.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» – «Вашингтон» (3:2) капитан «Кэпиталз» забросил свою 700-ю шайбу в лиге. По этому показателю он занимает восьмое место в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который забил 894 гола.