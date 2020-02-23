Александр Гулявцев: Таких поражений в карьере у меня еще не случалось

- Поверьте, такие матчи, когда не получается совсем ничего – бывают. Настрой был запредельный, начиная с раздевалки. Полностью сегодня отсутствовала атака, где не нашлось лидеров. Никого не нашлось, кто бы в тяжелый момент взял на себя игру в завершении. Таких поражений в карьере у меня еще не случалось. Мы сегодня получили хороший солдатский пинок, - приводит слова Гулявцева пресс-служба КХЛ.
Добавим, что команды сыграют между собой еще одну встречу, которая состоится завтра в 10.00 по московскому времени.
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья «Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 09:46 Бокс Усачев Владислав Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:07 Биатлон Тигай Лев Возвращение Черышева и плакат Смолова «Советский спорт» предлагает вашему вниманию анонс очередного тура европейских чемпионатов. 22.02.2020 08:09 Футбол Федоровский Александр Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Мариуш Йоп: В 2013-м мне пересадили печень. Был риск, что не приживется Наш корреспондент встретился с бывшим защитником «Москвы», который объяснил моду на поляков в РПЛ, рассказал о работе тренером «Вислы» и проблемах со здоровьем по окончании игровой карьеры. 21.02.2020 13:30 Футбол Джума Иван Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев