Александр Гулявцев: Таких поражений в карьере у меня еще не случалось - Советский спорт
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23 февраля 2020 15:22Хоккей

Александр Гулявцев: Таких поражений в карьере у меня еще не случалось

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:8) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Поверьте, такие матчи, когда не получается совсем ничего – бывают. Настрой был запредельный, начиная с раздевалки. Полностью сегодня отсутствовала атака, где не нашлось лидеров. Никого не нашлось, кто бы в тяжелый момент взял на себя игру в завершении. Таких поражений в карьере у меня еще не случалось. Мы сегодня получили хороший солдатский пинок, - приводит слова Гулявцева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что команды сыграют между собой еще одну встречу, которая состоится завтра в 10.00 по московскому времени.

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