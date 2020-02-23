Александр Гулявцев: Таких поражений в карьере у меня еще не случалось Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (0:8) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Поверьте, такие матчи, когда не получается совсем ничего – бывают. Настрой был запредельный, начиная с раздевалки. Полностью сегодня отсутствовала атака, где не нашлось лидеров. Никого не нашлось, кто бы в тяжелый момент взял на себя игру в завершении. Таких поражений в карьере у меня еще не случалось. Мы сегодня получили хороший солдатский пинок, - приводит слова Гулявцева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что команды сыграют между собой еще одну встречу, которая состоится завтра в 10.00 по московскому времени.