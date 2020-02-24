Агент Ковальчука: Обмен в «Вашингтон» - это хорошая возможность побороться за Кубок Стэнли Сегодня россиянин стал игроком столичного клуба.

Агент российского нападающего Ильи Ковальчука, Джей Пи Бэрри, прокомментировал переход своего клиента в «Вашингтон».

«Это хорошая возможность для Ильи. «Вашингтон» является одной из топ-команд лиги и имеет серьезные шансы выиграть Кубок Стэнли. Ковальчуку действительно понравилось в «Монреале», но его обмен - это хорошая возможность сыграть еще раз в плей-офф и попытаться выиграть Кубок Стэнли», - цитирует агента ТАСС.

Напомним, «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого россиянин отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Уже по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе канадского клуба он провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

Ковальчук присоединяется в «Вашингтоне» к российским игрокам команды Александру Овечкину, Евгению Кузнецову, Дмитрию Орлову и Илье Самсонову.

«Кэпиталз» занимают четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 82 очка после 62 игр. 26 февраля «Вашингтон» на своем льду примет «Виннипег».