Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ Лига назвала имена лучших хоккеистов 22-й недели регулярного чемпионата.

Иван Федотов из «Трактора» назван лучшим вратарем недели.

Голкипер помог своему клубу одержать две победы в трех матчах, дважды сыграв на ноль. Федотов отразил 98,80% бросков по своим воротам (лучший результат недели) при коэффициенте надежности 0,38.

Лучшим защитником назван Василий Токранов (СКА). Питерский клуб одержал победы во всех трех матчах, а защитник набрал в них 3 очка (0+3) при показателе полезности »+5».

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев стал лучшим игроком в своем амплуа. Форвард набрал 7 (2+5) очков в трех играх и помог своей команде одержать две победы.

Лучшим новичком назван 19-летний нападающий «СКА» Кирилл Марченко, в трех играх заработавший 5 (3+2) очков.