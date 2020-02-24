Федотов, Токранов, Галиев и Марченко признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Иван Федотов из «Трактора» назван лучшим вратарем недели.
Голкипер помог своему клубу одержать две победы в трех матчах, дважды сыграв на ноль. Федотов отразил 98,80% бросков по своим воротам (лучший результат недели) при коэффициенте надежности 0,38.
Лучшим защитником назван Василий Токранов (СКА). Питерский клуб одержал победы во всех трех матчах, а защитник набрал в них 3 очка (0+3) при показателе полезности »+5».
Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев стал лучшим игроком в своем амплуа. Форвард набрал 7 (2+5) очков в трех играх и помог своей команде одержать две победы.
Лучшим новичком назван 19-летний нападающий «СКА» Кирилл Марченко, в трех играх заработавший 5 (3+2) очков.
«Рейнджерс» обязаны сохранить тройки Панарина и Бучневича Обозреватель «Советского спорта» - о важности российских хоккеистов для клуба из Нью-Йорка. 21.02.2020 00:00 Хоккей Славин Виталий В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев На первом этапе – Гараничев, а не Халили. Правильно или нет? Сегодня узнаем После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется двумя эстафетами. Вроде бы наш коронный вид – но медалей никто не гарантирует. 22.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев «Сашка Логинов в одиночку тянет этот чемпионат» Наталья Сорокина подводит предварительные итоги чемпионата мира в Антхольце, на котором Александр Логинов принес России две медали (золото и бронзу). 21.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Стипе Плетикоса: «Спартак» будет фаворитом в кубковом матче с ЦСКА «Спартак» сыграет с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России. 21.02.2020 20:00 Футбол Григорьевская Юлия Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий