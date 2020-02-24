Агент Наместникова прокомментировал переход своего клиента в «Колорадо» Дэн Мильштейн – об обмене нападающего Владислава Наместникова из «Оттавы» в «Колорадо».

– Влад доволен обменом в «Колорадо», это хороший клуб, который претендует на Кубок Стэнли. Что касается его позиции, то он может играть и в центре, и справа, и слева. «Эвеланш» на протяжении нескольких сезонов пытались его выменять, и наконец им удалось совершить сделку. Он готов присоединиться к команде, – цитирует агента ТАСС.

Сегодня стало известно о том, что «Оттава» обменяла российского нападающего Владислава Наместникова в «Колорадо». В свою очередь «Сенаторз» получили право выбора в четвертом раунде драфта 2021 года.