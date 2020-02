Шестеркин и Бучневич попали в автомобильную аварию

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в аварию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. За рулем автомобиля находился Шестеркин.

Известно, что вратарь получил перелом ребра. Примерные сроки его восстановления – две недели. У Бучневича серьезных повреждений не обнаружено. Отмечается, что оба были пристегнуты.

Rangers President John Davidson announces goalie Igor Shesterkin sustained a broken rib in an automobile accident on Sunday and will be reevaluated in two weeks. Forward Pavel Buchnevich was a passenger and is day-to-day.