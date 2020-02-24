Шестеркин и Бучневич попали в автомобильную аварию Инцидент произошел вчера вечером в Бруклине

Российские хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» вратарь Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич попали в аварию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел накануне вечером в Бруклине. За рулем автомобиля находился Шестеркин.

Известно, что вратарь получил перелом ребра. Примерные сроки его восстановления – две недели. У Бучневича серьезных повреждений не обнаружено. Отмечается, что оба были пристегнуты.

Rangers President John Davidson announces goalie Igor Shesterkin sustained a broken rib in an automobile accident on Sunday and will be reevaluated in two weeks. Forward Pavel Buchnevich was a passenger and is day-to-day. — New York Rangers (@NYRangers) February 24, 2020

В нынешнем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 10 матчах НХЛ и пропустил 22 гола. Недавно россиянин стал вторым вратарем-новичком в истории «Рейнджерс», которому удалось победить в семи матчах подряд.

В активе 24-летнего Бучневича 61 матч, 14 голов и 23 результативные передачи.

«Рейнджерс» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 70 очков.