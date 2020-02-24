Францоуз стал первой звездой недели в НХЛ «Колорадо» идет на второй позиции в Восточной конференции.

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз признан первой звездой недели в НХЛ.

29-летний чех выиграл три матча из четырех, пропуская 1,46 гола и отражая 94,1% бросков. В матче против «Анахайма» (1:0) он оформил шат-аут, сделав 26 сейвов.

Второй звездой стал центральный форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанежад. Он набрал 8 (3+5) очков в трех играх, а его команда победила во всех трех встречах.

Третьей звездой признали нападающего «Калгари» Эндрю Манджапане, который в трех играх набрал 6 (5+1) очков и помог «Флэймз» выиграл две игры из трех.