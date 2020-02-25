Алексей Яшин: Обмен в «Вашингтон» - хороший шанс для Ковальчука на победу в Кубке Стэнли «Бывший форвард «Оттавы» и «Айлендерс» Алексей Яшин прокомментировал переход Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон».

- Обмен в «Вашингтон» - хороший шанс на победу в Кубке Стэнли. Во всяком случае теперь возможностей завоевать трофей у Ильи больше, чем было раньше. Ведь с предыдущими командами это сделать было трудно.

Остается только пожелать Ковальчуку удачи. Еще неизвестно, с кем его поставят в одно звено, но думаю, что в клубе понимают, как использовать потенциал Ильи, раз пошли на этот обмен, - цитируют Яшина «Известия».

Напомним, что накануне «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого 36-летний российский форвард отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Отметим, что по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе «Канадиенс» нападающий провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

«Вашингтон», набрав 82 очка после 62 игр занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.