Алексей Яшин: Обмен в «Вашингтон» - хороший шанс для Ковальчука на победу в Кубке Стэнли - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 февраля 2020 06:59Хоккей

Алексей Яшин: Обмен в «Вашингтон» - хороший шанс для Ковальчука на победу в Кубке Стэнли

«Бывший форвард «Оттавы» и «Айлендерс» Алексей Яшин прокомментировал переход Ильи Ковальчука из «Монреаля» в «Вашингтон».

- Обмен в «Вашингтон» - хороший шанс на победу в Кубке Стэнли. Во всяком случае теперь возможностей завоевать трофей у Ильи больше, чем было раньше. Ведь с предыдущими командами это сделать было трудно.

Остается только пожелать Ковальчуку удачи. Еще неизвестно, с кем его поставят в одно звено, но думаю, что в клубе понимают, как использовать потенциал Ильи, раз пошли на этот обмен, - цитируют Яшина «Известия».

Напомним, что накануне «Вашингтон» и «Монреаль» произвели обмен, в результате которого 36-летний российский форвард отправился в столицу США, а «Канадиенс» получили пик в третьем раунде драфта 2020 года.

Отметим, что по ходу нынешнего сезона Ковальчук перешел из «Лос-Анджелеса» в «Монреаль». В составе «Канадиенс» нападающий провел 22 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

«Вашингтон», набрав 82 очка после 62 игр занимает четвертое место в таблице Восточной конференции.

Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
700 друзей Овечкина, или однажды в Нью-Джерси Панарин обходит Макдэвида, Дадонов проигрывает, но отмечает юбилей, а Шестеркин отправляет Лундквиста в утиль. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор исторического игрового дня в НХЛ. 23.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Хлебный день. Артемий Панарин переписывает рекорды Рейнджерс Сегодня ночью в НХЛ состоялось семь матчей. «Советский спорт» отмечает наиболее любопытные события очередного игрового дня. 22.02.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Алексей Нуждов: Нервы Логинову потрепали, но к эстафете Саша продолжает готовиться Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов – о ситуации с обысками российских биатлонистов в Антхольце. 22.02.2020 13:15 Биатлон Волохов Юрий
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
07:59 Биатлон Иван Черезов: Весной Логинов может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру
07:43 Хоккей Сергей Немчинов – о переходе Ковальчука: Думаю, в выигрыше остались все стороны
07:28 Футбол Клуни может стать владельцем «Малаги»
07:14 Футбол Юрген Клопп: Не думал, что рекорд «Манчестер Сити» возможно повторить, но мы сделали это
06:59 Хоккей Алексей Яшин: Обмен в «Вашингтон» - хороший шанс для Ковальчука на победу в Кубке Стэнли
06:42 Футбол Ханс-Дитер Флик: Подходим к матчу против «Челси» с уважением, но без страха
06:27 Бокс Кэти Дува: Ковалев был арестован? У меня нет такой информации
06:13 Хоккей «Коламбус» обыграл «Оттаву», прервав свою серию из восьми поражений кряду (видео)
23:53 Футбол Матео Ковачич: Будем готовы доставить «Баварии» неприятности
23:39 Теннис Рыбакина победила румынку Кырстю и вышла во второй круг турнира в Дохе
23:29 ММА Макгрегор начал переговоры о поединке против Гэтжи
23:21 Футбол Фрэнк Лэмпард: Угроза в атаке «Баварии» исходит не только от Левандовски
23:12 Хоккей «Мы очень тебя ждем». У Овечкина родится второй ребенок
22:54 Футбол Ханс-Дитер Флик: «Челси» быстро контратакует и всегда нацелен на ворота
22:41 Футбол Йосуа Киммих: В «Челси» хорошая смесь молодости и опыта
22:24 Теннис Свитолина вылетела во втором круге турнира WTA в Дохе
22:10 ММА «Надел перчатки и вышел на ринг!» Емельяненко побоксировал с Кадыровым
21:56 Футбол Жерар Пике: Команде нужен хороший результат уже в первой игре с «Наполи»
21:48 Футбол «Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ, обыграв «Шинник»
21:37 ММА Рязанский боец MMA лишен победы из-за песни «Коррозии металла» про Люцифера
Нидерландский прокурор заявил, что есть очевидец запуска "Бука", сбившего МН17
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Рабочий погиб при обрушении строящегося ЖК «Кислород» в Ижевске
Саженцы тополя на 1,2 миллиона рублей закупает администрация Белгорода
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика