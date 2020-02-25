«Чикаго» обменял Ленера в «Вегас» Вратарь Робин Ленер в понедельник был обменян из «Чикаго» в «Вегас».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в качестве компенсации «Блэкхокс» получили от «Голден Найтс» голкипера Малкольма Суббана, форварда Станислава Демина и выбор во втором раунде драфта-2020.

Отмечается, что «Вегас» также заполучил форварда Ника Казинса из «Монреаля» в обмен на выбор в четвертом раунде драфта-2021.