Стив Айзерман: «Детройту» нужны Лидстремы, Федоровы, Ларионовы, Шэнахэны и Дацюки - Советский спорт
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25 февраля 2020 09:56Хоккей

Стив Айзерман: «Детройту» нужны Лидстремы, Федоровы, Ларионовы, Шэнахэны и Дацюки

Генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман не знает, как скоро «Ред Уингз» превратятся в команду.

- Нельзя оценивать работу Джеффа Блашилла по результатам выступления команды. Это нечестно. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что Джефф - молодец. Мне очень нравится работать с ним, и пока я не планирую никаких перемен.

Мы перестраиваемся. Мы вынуждены кем-то жертвовать, чтобы через три, четыре или пять лет у нас была хорошая команда. Какие-то из этих выборов сработают. Так что нам остается только копить их.

Я долго играл здесь, и мы ничего не выигрывали. Нам нужны новые Лидстремы, Федоровы, Ларионовы, Шэнахэны, Дацюки и Зеттерберги. Нужен целый ряд игроков.

Я понимал, на что соглашаюсь. В целом я понимаю, как собирается команда, что надо делать. Но нужна удача, - цитирует Айзермана официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после

Отметим, в текущем году «Детройт» сможет задрафтовать сразу шесть игроков в первых трех раундах (один - в первом раунде, три - во втором и два - в третьем) или семь (если сработает условный выбор в обмене Грина).

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