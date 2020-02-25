Джим Рутерфорд: Желание завоевать Кубок Стэнли является для Марло огромным стимулом Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд прокомментировал обмен Патрика Марло из «Сан-Хосе».

- Его желание завоевать главный приз лиги является для него огромным стимулом. У него уже почти не осталось времени.

У нас очень сплоченный состав. В связи с этим для нас имеет смысл только тот обмен, который приведет нам игрока, способного вписаться в команду. Он - лидер и хороший хоккеист. К тому же он отлично катается. С возрастом это качество становится бесценным.

Очень полезно иметь в своем распоряжении игроков, которых можно переводить из одного звена в другое, - приводит слова Рутерфорда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в понедельник «Сан-Хосе» обменяли 40-летнего форварда, получив за него условный выбор в третьем раунде драфта 2021 года.

Добавим, что Марло провел наибольшее количество матчей в НХЛ (1715), ни разу не став обладателем Кубка Стэнли.