Гол и результативная передача Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Каролину» «Старз» одержали вторую победу подряд.

«Каролина» потерпела домашнее поражение от «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:4 (0:3, 1:1, 0:0).

У гостей 2 (1+1) очка набрал Денис Гурьянов. В активе нападающего 27 (18+9) очков в текущем сезоне. Голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков из 41.

В составе «Каролины» одно очко за результативную передачу набрал Андрей Свечников.

«Старз» набрали 80 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции. «Харрикейнз» - восьмые на Востоке (74).

28 февраля «Даллас» сыграет в гостях против «Бостона», а днем позже «Каролина» примет «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Даллас» — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)

Голы: Ахо (Свечников), 23 — Сегин, 1. Хинтц (Гурьянов), 18. Дикенсон, 20. Гурьянов, 34.