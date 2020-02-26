«Флорида» обыграла «Аризону», Бобровский отразил 37 бросков «Пантерз» одержали первую победу после двух поражений подряд.

«Аризона» на своем льду проиграла «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

Ворота гостей защищал Сергей Бобровский. Российский голкипер отразил 37 бросков из 38. Форвард Евгений Дадонов результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Пантерз» набрали 72 очка и занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. «Койотис» - восьмые на Западе (70).

28 февраля «Флорида» примет «Торонто», а 1 марта «Аризона» - «Баффало».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Флорида» — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Ричардсон, 15 — Ватрано, 32. Хоффман, 49.