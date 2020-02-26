Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанежад сделали то, что должны делать лидеры команды Сегодня «Рейнджеры» одержали четвертую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился эмоциями после победы над «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Во многих отношениях матч был похож на игру плей-офф. В целом мне понравилось, как мы сыграли. Одержана очередная важнейшая победа на выезде. В овертайме Панарин и Зибанежад сделали то, что должны делать лучшие игроки команды. Собственно, они обычно это и делают. В это время сезона любой матч можно выиграть только в том случае, если ваш вратарь находится на высоте. Георгиев сегодня был хорош», - цитирует Куинна пресс-служба клуба.

Напомним, сегодня «Айлендерс» на своем льду в овертайме проиграли «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1).

В составе победителей Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В текущем сезоне нападающий набрал 85 (32+53) очков. Панарин обновил личный рекорд по количеству заброшенных шайб в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 42 броска из 45.

«Рейнджеры» набрали 72 очка и занимают 10-е место в таблице Восточной конференции. «Островитяне» - шестые (77).

Следующие матчи обе команды проведут 28 февраля на выезде. «Рейнджерс» сыграют с «Монреалем», а «Айлендерс» - с «Сент-Луисом».