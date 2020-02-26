Главный тренер «Рейнджерс»: Панарин и Зибанежад сделали то, что должны делать лидеры команды

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн поделился эмоциями после победы над «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Во многих отношениях матч был похож на игру плей-офф. В целом мне понравилось, как мы сыграли. Одержана очередная важнейшая победа на выезде. В овертайме Панарин и Зибанежад сделали то, что должны делать лучшие игроки команды. Собственно, они обычно это и делают. В это время сезона любой матч можно выиграть только в том случае, если ваш вратарь находится на высоте. Георгиев сегодня был хорош», - цитирует Куинна пресс-служба клуба.
Напомним, сегодня «Айлендерс» на своем льду в овертайме проиграли «Рейнджерс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1).
В составе победителей Артемий Панарин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В текущем сезоне нападающий набрал 85 (32+53) очков. Панарин обновил личный рекорд по количеству заброшенных шайб в сезоне. Голкипер Александр Георгиев отразил 42 броска из 45.
«Рейнджеры» набрали 72 очка и занимают 10-е место в таблице Восточной конференции. «Островитяне» - шестые (77).
Следующие матчи обе команды проведут 28 февраля на выезде. «Рейнджерс» сыграют с «Монреалем», а «Айлендерс» - с «Сент-Луисом».
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай На юбилей Юрзинову. «Динамо» одолело «Спартак» Главные события игрового дня в КХЛ - в обзоре от «Советского спорта». 23.02.2020 21:30 Хоккей Домрачев Владислав Обыски у биатлонистов? По делу! Сами виноваты! Колонка Яременко Главный редактор «Советского спорта» в своей полемичной колонке обращается к главному спортивному скандалу последних суток. 22.02.2020 15:00 Биатлон Яременко Николай «Победа – не самая сложная задача». Сироткин и Устарханов обменялись мнениями перед боем Мнения боксеров накануне встречи. 20.02.2020 10:30 Бокс Усачев Владислав