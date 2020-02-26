Финал Азиатской хоккейной лиги с участием российского клуба отменен из-за коронавируса Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Из-за вспышки коронавируса отменен финал Азиатской хоккейной лиги, в котором должны были сыграть российский клуб «Сахалин» и корейский «Анян Халла».

Титул чемпиона получают оба финалиста, говорится в Instagram «Сахалина».

«Финал Азиатской хоккейной лиги отменен!

Сегодня в Японии прошло совещание членов правления АХЛ. Председатель Сумио Кобаяши сообщил, что финальная серия «Сахалин» - «Анян Халла» не будет проведена из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. Сейчас в «Стране утренней свежести» зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим, чемпионами Азиатской хоккейной лиги сезона 2019-2020 стали одновременно две команды - «Сахалин» и «Анян Халла».

Подобное, когда сразу две команды становились чемпионами, происходит не в первый раз в Азиатской лиге. В сезоне 2010-2011 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стали клубы «Анян Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.