Финал Азиатской хоккейной лиги с участием российского клуба отменен из-за коронавируса - Советский спорт
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26 февраля 2020 13:56ХоккейНечаев Юрий

Финал Азиатской хоккейной лиги с участием российского клуба отменен из-за коронавируса

Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Из-за вспышки коронавируса отменен финал Азиатской хоккейной лиги, в котором должны были сыграть российский клуб «Сахалин» и корейский «Анян Халла».

Титул чемпиона получают оба финалиста, говорится в Instagram «Сахалина».

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❗Финал Азиатской хоккейной лиги отменен❗ Сегодня в Японии прошло совещание членов правления АХЛ. Председатель Сумио Кобаяши сообщил, что финальная серия «Сахалин» - «Анян Халла» не будет проведена из-за угрозы распространения коронавируса. По последним данным, Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. Сейчас в «Стране утренней свежести» зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом. В связи с этим, чемпионами Азиатской хоккейной лиги сезона 2019-2020 стали одновременно две команды - «Сахалин» и «Анян Халла». Подобное, когда сразу две команды становились чемпионами, происходит не в первый раз в Азиатской лиге. В сезоне 2010-2011 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стали клубы «Анян Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс»

Публикация от ПСК «Сахалин» (@oneteamsakhalin)

«Финал Азиатской хоккейной лиги отменен!

Сегодня в Японии прошло совещание членов правления АХЛ. Председатель Сумио Кобаяши сообщил, что финальная серия «Сахалин» - «Анян Халла» не будет проведена из-за угрозы распространения коронавируса.

По последним данным, Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы с третьего «оранжевого» до четвертого «красного» уровня. Сейчас в «Стране утренней свежести» зафиксировано более тысячи случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим, чемпионами Азиатской хоккейной лиги сезона 2019-2020 стали одновременно две команды - «Сахалин» и «Анян Халла».

Подобное, когда сразу две команды становились чемпионами, происходит не в первый раз в Азиатской лиге. В сезоне 2010-2011 финал был отменен из-за аварии на АЭС Фукусима-1. Тогда чемпионами стали клубы «Анян Халла» и «Тохоку Фри Блэйдс», - говорится в сообщении.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов. Число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах мира.

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