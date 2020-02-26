«Амур» завершил сезон крупной победой над «Барысом» благодаря хет-трику Вячеслава Ушенина

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» – «Барыс» завершился со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).
Нападающий хабаровской команды Вячеслав Ушенин сделал хет-трик. Он забросил две шайбы в первом периоде (на 15-й и 17-й минутах), а также поразил ворота «Барыса» за 11 секунд до финальной сирены. Также в третьем периоде отличились Томаш Загорна (46-я минута) и Михал Йордан (49-я). Вратарь хабаровчан Евгений Аликин в восьмой раз в сезоне сыграл «на ноль», отразив 31 бросок хоккеистов «Барыса».
«Амур» прервал серию из трех поражений и завершил сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 62 матчах.
«Барыс» занял второе место на Востоке, набрав 84 очка . В первом раунде плей-офф клуб из Казасхатана сыграет с магнитогорским «Металлургом».
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