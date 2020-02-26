Лавиолетт возглавил сборную США на время ЧМ-2020 Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея страны.

Американский специалист Питер Лавиолетт будет руководить сборной США во время чемпионата мира-2020, который пройдет в Швейцарии с 8 по 24 мая.

Последним клубом специалиста был «Нэшвилл». Ранее он тренировал «Айлендерс», «Каролину» и «Филадельфию».

Добавим, что наставник вернулся в национальную команду спустя шесть лет. Также он тренировал сборную США в 2004-2005 годах.