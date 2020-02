Бучневич впервые после аварии провел тренировку с «Рейнджерс» (видео)

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщает, что Павел Бучневич провел первую тренировку с командой после аварии. Соответствующее видео было опубликовано в официальном твиттере «рейнджеров».

Something to brighten your morning.



🎉🎉🎉 pic.twitter.com/V2VegwNqmN