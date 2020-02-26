Бучневич впервые после аварии провел тренировку с «Рейнджерс» (видео) В воскресенье 23 февраля нападающий клуба из Нью-Йорка попал в ДТП вместе с вратарем Шестеркиным.

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» сообщает, что Павел Бучневич провел первую тренировку с командой после аварии. Соответствующее видео было опубликовано в официальном твиттере «рейнджеров».

Something to brighten your morning.



🎉🎉🎉 pic.twitter.com/V2VegwNqmN — New York Rangers (@NYRangers) February 26, 2020

Инцидент воскресным вечером в Бруклине. За рулем автомобиля находился Игорь Шестеркин. Вратарь сломал ребро и выбыл из строя на две недели.

В нынешнем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 10 матчах НХЛ и пропустил 22 гола. Недавно россиянин стал вторым вратарем-новичком в истории «Рейнджерс», которому удалось победить в семи матчах подряд.

В активе 24-летнего Бучневича 61 матч, 14 голов и 23 результативные передачи.

«Рейнджерс» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 72 очка в 62 матчах.