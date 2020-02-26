Дадонов и Достанко покинули минское «Динамо» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 26 февраля хоккеисты Роман Достанко и Евгений Дадонов прекратили сотрудничество с минским «Динамо».

Отмечается, что об игрока перешли в солигорский «Шахтер», выступающий в Экстралиге.

25-летний Достанко, выступающий на позиции защитника, набрал 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ 3 (1+2) очка. В активе форварда Евгения Дадонова – 3 очка в 32 встречах.

Добавим, что клуб из Белоруссии досрочно потерял шансы на попадание в плей-офф.