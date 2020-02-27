«Колорадо» обыграл «Баффало», Каменев набрал одно очко - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 февраля 2020 07:00ХоккейНечаев Юрий

«Колорадо» обыграл «Баффало», Каменев набрал одно очко

«Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.

«Колорадо» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Нападающий хозяев Владислав Каменев набрал одно очко за результативную передачу. За «Колорадо» первый матч провел Владислав Наместников. Россиянин провел на льду чуть более 12 минут и закончил встречу с показателем полезности «-1».

«Эвеланш» набрали 81 очко и поднялись на второе место в таблице Западной конференции. «Сэйбрз» - 13-е на Востоке (66).

29 февраля «Колорадо» сыграет в гостях с «Каролиной», а «Баффало» - с «Вегасом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Ландеског, 14:24. Каут (Каменев), 24:15. Комфер, 51:54 — Гиргенсонс, 16:21. Лазар, 34:56.

Вячеслав Колосков: Маски, противогазы, мази… В отмену Евро-2020 не верю! Бывший президент РФС и член исполкома УЕФА не думает, что коронавирус может привести к отмене чемпионата Европы. 25.02.2020 20:30 Футбол Григорьевская Юлия
Еще по теме:
УЕФА допускает возможность отмены или переноса Евро-2020 из-за коронавируса Роберто Мартинес: Азар пропустит как минимум три месяца из-за травмы Ивица Олич: На Евро-2020 никому не будет легко с Россией
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон
Андрей Разин: Спрыгнуть с седьмого этажа мне не хотелось Главный тренер «Северстали» подвел итог сезона. 26.02.2020 13:45 Хоккей Кузютина Елена
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Зизу против Пепа. Эпизод первый Весной 2016 года «Реал» прошел «Ман Сити» на пути в первый из трех победных финалов Лиги чемпионов при Зинедине Зидане. Но тогда британцев еще не тренировал Пеп Гвардиола, который вырос на пути мадридцев теперь. 26.02.2020 12:17 Футбол Безъязычный Алексей
Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав
Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай
Новости
07:08 ММА Официальная пресс-конференция перед поединком Нурмагомедов - Фергюсон состоится 6 марта (фото)
07:00 Хоккей «Колорадо» обыграл «Баффало», Каменев набрал одно очко
06:41 Футбол «Фламенго» выиграл Суперкубок Южной Америки
06:28 Теннис Россиянка Потапова вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько
01:50 Футбол Кевин Де Брюйне: «Сити» блестяще отреагировал на гол «Реала»
01:29 Футбол Агент Бензема: Карим продлил контракт с «Реалом»
01:01 Футбол «Ювентус» с Роналду проиграл в гостях «Лиону»
00:54 Футбол «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в матче Лиги чемпионов
00:20 Фигурное катание Энберт и Забияко завершили карьеру
23:54 Футбол СМИ: Дзюба может пропустить матч с «Локомотивом»
23:29 Биатлон Назван состав сборной России на сингл-микст
23:10 Хоккей Дадонов и Достанко покинули минское «Динамо»
22:53 Теннис Андрей Чесноков: Шарапова вовремя решила завершить карьеру
22:52 Бокс Дочь Мохаммеда Али: Мой отец стал примером для Макгрегора
22:48 Теннис Софья Тартакова: Шарапова была выдающимся спортсменом
22:38 ММА Фрэнсис Нганноу: Я хотел подраться с Волковым, но он несколько раз отказывался
22:16 Футбол «Лион» – «Ювентус». Стартовые составы
22:12 Футбол Адиль Рами: «Сочи» может стать российским аналогом «Монако»
22:01 Футбол Адиль Рами: Ничего не знаю о чемпионате России
22:01 Футбол «Реал» – «Манчестер Сити». Стартовые составы
Нидерланды засекретят 13 свидетелей по делу о крушении малазийского Боинга
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Прогноз Бориса Кубая. На Приморье несутся сразу три циклона
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Вице-президент WADA опасается давления по делу российских спортсменов
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика