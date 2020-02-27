«Колорадо» обыграл «Баффало», Каменев набрал одно очко «Эвеланш» одержали четвертую победу подряд.

«Колорадо» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0).

Нападающий хозяев Владислав Каменев набрал одно очко за результативную передачу. За «Колорадо» первый матч провел Владислав Наместников. Россиянин провел на льду чуть более 12 минут и закончил встречу с показателем полезности «-1».

«Эвеланш» набрали 81 очко и поднялись на второе место в таблице Западной конференции. «Сэйбрз» - 13-е на Востоке (66).

29 февраля «Колорадо» сыграет в гостях с «Каролиной», а «Баффало» - с «Вегасом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Баффало» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ландеског, 14:24. Каут (Каменев), 24:15. Комфер, 51:54 — Гиргенсонс, 16:21. Лазар, 34:56.