«Сибирь» продлила контракт с голкипером Сятери (фото)

«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Харри Сятери.
Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до апреля 2021 года.
Сятери перешел в «Сибирь» в прошлом году. В настоящий момент он провел за клуб 42 матча, отражая 92,1 % бросков по своим воротам.
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