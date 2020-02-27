«Сибирь» продлила контракт с голкипером Сятери (фото) Игрок провел за клуб 42 матча.

«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Харри Сятери.

Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до апреля 2021 года.

⚡️Харри Сятери принял предложение ХК «Сибирь» о продлении контракта еще на сезон 😀💙

Новое соглашение действует до 30.04.2021. pic.twitter.com/uasv9bmXQz — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 27, 2020

Сятери перешел в «Сибирь» в прошлом году. В настоящий момент он провел за клуб 42 матча, отражая 92,1 % бросков по своим воротам.