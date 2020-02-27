«Сибирь» продлила контракт с голкипером Сятери (фото) - Советский спорт
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27 февраля 2020 11:27ХоккейНечаев Юрий

«Сибирь» продлила контракт с голкипером Сятери (фото)

Игрок провел за клуб 42 матча.

«Сибирь» продлила контракт с финским голкипером Харри Сятери.

Новое соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до апреля 2021 года.

Сятери перешел в «Сибирь» в прошлом году. В настоящий момент он провел за клуб 42 матча, отражая 92,1 % бросков по своим воротам.

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