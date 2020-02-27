Воробьев может возглавить «Северсталь» вместо Разина Клуб из Череповца в нынешнем сезоне не смог пробиться в плей-офф.

Андрей Разин может покинуть «Северсталь». В этом случае новым главным тренером команды станет Владимир Воробьев. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

В данный момент Воробьев работает в тренерском штабе Владимира Крикунова в московском «Динамо». С апреля 2017-го по октябрь 2018 года он занимал должность главного тренера бело-голубых.

«Северсталь» в нынешнем сезоне заняла 10-е место в Западной конференции, набрав 58 очков в 62 матчах, и не попала в плей-офф. Разин работает с командой из Череповца с ноября 2018 года.