«Трактор» дома победил «Металлург» Хоккеисты «Трактора» одержали домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного матча КХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Егор Фатеев (15-я минута) и Виталий Меньшиков (30). Соперник ответил результативным броском Брендона Козуна (53).

«Металлург» завершил регулярный сезон на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 65 очков. В первом раунде плей-офф магнитогорцы сыграют с «Барысом».

«Трактор» финишировал на предпоследнем, 11-м месте (56).