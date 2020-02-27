ЦСКА в домашних стенах разгромил «Сочи» Хоккеисты ЦСКА одержали уверенную домашнюю победу над «Сочи» в рамках последнего матча регулярного сезона КХЛ.

В составе армейцев шайбы забросили Александр Попов (2-я минута), Антон Слепышев (8), Артем Блажиевский (18), Михаил Григоренко (24), Сергей Толчинский (24) и Кирилл Капризов (30). Таким образом, ЦСКА набирает 94 очка и обходит лидирующий СКА в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» завершает регулярный сезон КХЛ на девятой строчке (59). В первом раунде плей-офф подопечные Игоря Никитина сыграют против «Торпедо».