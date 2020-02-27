Хет-трик Костицына помог минскому «Динамо» победить одноклубников из Москвы

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо» завершился со счетом 4:3 в пользу белорусской команды.
Героем встречи стал Андрей Костицын, оформивший хет-трик (16-я, 24-я и 28-я минуты). Еще одну шайбу в составе хозяев забросил Александр Павлович (37). Гости ответили голами Егора Зайцева (2), Андрея Миронова (6) и Дмитрия Яшкина (17).
Минский клуб набрал 39 очков и завершил выступления в регулярном сезоне КХЛ на последнем, 12-м месте в Западной конференции. Москвичи финишировали на четвертой строчке (82).
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