Хет-трик Костицына помог минскому «Динамо» победить одноклубников из Москвы Минчане завершили регулярный сезон КХЛ на последней, 12-й строчке в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо» завершился со счетом 4:3 в пользу белорусской команды.

Героем встречи стал Андрей Костицын, оформивший хет-трик (16-я, 24-я и 28-я минуты). Еще одну шайбу в составе хозяев забросил Александр Павлович (37). Гости ответили голами Егора Зайцева (2), Андрея Миронова (6) и Дмитрия Яшкина (17).

Минский клуб набрал 39 очков и завершил выступления в регулярном сезоне КХЛ на последнем, 12-м месте в Западной конференции. Москвичи финишировали на четвертой строчке (82).

В первом раунде плей-офф подопечные Владимира Крикунова встретятся со «Спартаком»