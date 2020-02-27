«Автомобилист» в гостях победил у «Ак Барса» Хоккеисты «Автомобилиста» в рамках гостевой встречи регулярного чемпионата КХЛ одержали победу над «Ак Барсом» (3:0).

В составе екатеринбургской команды забили Джефф Плэтт (6-я минута), Найджел Доус (21) и Ефим Гуркин (59).

«Автомобилист» набрал 78 очков и остался на четвертой позиции в Восточной конференции. «Ак Барс» с 93 очками завершил «регулярку» на первой строчке.

В первом раунде плей-офф екатеринбуржцы сыграют против «Сибири», а казанцы встретятся с «Нефтехимиком».