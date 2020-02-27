«Витязь» обыграл «Локомотив» по буллитам «Витязь» одержал домашнюю победу над «Локомотивом» (5:4Б) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Подмосковная команда дважды вела по ходу встречи в две шайбы, но ярославцы раз за разом догоняли своего соперника в счете. За «Витязь» шайбы забросили Вилле Лаюнен (11-я и 38-я минуты), Святослав Гребенщиков (22) и Пекка Йормакка (48). Гости ответили голами Михаила Беляева (26, 60), Павла Красковского (27) и Артура Каюмова (57).

Исход встречи решался в серии буллитов – победу хозяевам принес точный бросок Гребенщикова.

«Витязь» занял седьмое место в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Локомотив» финишировал на шестой строчке (73)

В первом раунде плей-офф подмосковный клуб сыграет против СКА, а ярославцы встретятся с «Йокеритом».