«Витязь» обыграл «Локомотив» по буллитам

Подмосковная команда дважды вела по ходу встречи в две шайбы, но ярославцы раз за разом догоняли своего соперника в счете. За «Витязь» шайбы забросили Вилле Лаюнен (11-я и 38-я минуты), Святослав Гребенщиков (22) и Пекка Йормакка (48). Гости ответили голами Михаила Беляева (26, 60), Павла Красковского (27) и Артура Каюмова (57).
Исход встречи решался в серии буллитов – победу хозяевам принес точный бросок Гребенщикова.
«Витязь» занял седьмое место в Восточной конференции, набрав 65 очков. «Локомотив» финишировал на шестой строчке (73)
В первом раунде плей-офф подмосковный клуб сыграет против СКА, а ярославцы встретятся с «Йокеритом».
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